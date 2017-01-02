TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ilk yarısında bekleneni veremediği için gözden çıkarılan isimlere teknik heyetin ve yönetimin kararları iletildi. Takımdan daha önce kendi isteğiyle ayrılan Erkan Sekman’dan sonra, sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ve forvet Sinan Özkan ile de yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Semih Beyaz ve Rahman Buğra Çağıran’ı da kiralık olarak gönderecek.

AHMET BURAK, DEMİR’E YAKIN!

Ligin İlk yarısında sergilediği performans teknik heyet tarafından beğenilmeyen ve ismi gönderilecek futbolcular arasına koyulan Ahmet Burak Solakel, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Ahmet Burak Solakel ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor’da 13 resmi müsabakada forma giydi. Sarı-kırmızılı yönetimin Ahmet Burak Solakel’in yerine sol kanat için Ergün Teber ve Bilal Aziz ile yakın temasta olduğu öğrenildi.

SİNAN’A DERBİ GOLÜ YETMEDİ!

Yeni Malatyaspor’da bekleneni veremeyenler arasında yer alan hücum oyuncusu Sinan Özkan ise yeni alınacak forvet için yer açılmak üzere yollandı. Tecrübeli golcü eski takımı Elazığspor’a doğunun derbisinde oyuna sonradan girip golü atsa da yönetim ve teknik heyetin gözüne giremedi. Boluspor ile temas halinde olduğu öğrenilen Sinan’a Kastamonuspor’un da talip olduğu ifade edildi. Yeni Malatyaspor formasıyla 3 gol kaydeden Sinan, Eren’in Bolu’da son maçta hatrick yapmasıyla 3. alternatif golcü pozisyonuna düşmüştü.

FATİH AVCI