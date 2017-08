Süper Lig’in iki yeni ve komşu ekibi bu gece Yeni Sivas Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Sivasspor, haftanın flaş takımı Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Geçen yıl TFF 1. Lig’de sezonun son maçında Sivasspor ve Yeni Malatyaspor şampiyonun belirleneceği maçta karşı karşıya gelmiş, ev sahibi Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u 4 – 0 farklı geçerken, taraftarlar arasında da olaylar çıkmıştı.

SAĞLAM’DAN AYNI KADRO TERCİHİ

Sivas’a hem ligdeki iyi çıkışını sürdürmek hem de geçen yılki mağlubiyetin rövanşını almak için giden Yeni Malatyaspor’da cezalı Turgut Doğan Şahin’den başka eksik oyuncu bulunmuyor. Bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak karayoluyla Sivas’a giden sarı kırmızılı ekibimizde moraller yerinde. Yapılan son transferlerle teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibinin de keyfi yerine gelirken, Mina ve Sadio’nun Sivas’ta forma giymeyeceği öğrenildi. Osmanlı karşısında kazanan takımı bozmayı düşünmediği öğrenilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın taktik çalışmalarda da aynı kadroyu denediği görüldü.

HER İKİ TAKIM TARAFTARI DA CEZALI

Kalede Farnolle, savunmada Yalçın, Murat Akça, Aly Cissokho, Issam Chebake, orta alanda Azubuıke, Murat Yıldırım, Dia, Eren Tozlu, Necar Barazite forvette ise Khalid ilk on birini bozmayı düşünmeyen Sağlam, maça ise kontrollü bir oyunla başlayacak. Rakibi durdurduktan sonra galip gelmek için gerekirse Dening, Pereira, Ahmet Aras gibi hamleleri yapacak Sağlam, Sadio Diallo ve Mina’nın da maçta tribünde de olsa takımla birlikte yer almasını istedi. Bu gece saat 21.45’te başlayacak maçı her iki takımın da geçen sezondan cezalı taraftarları izleyemeyecek. Serkan Çınar’ın yöneteceği karşılaşma BeIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

FATİH AVCI