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ŞİMDİ ÇIKIŞ ZAMANI!

Süper Lig’de yarın kendi sahasında lig sonuncusu Karabükspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Cezalı İssam Chabeke, Sadık ve sakat Dia dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı takımda ağrıları biten Khalid ilk 11’de forma giyecek düzeye geldi. Sivas maçından beri galibiyete hasret kaplanlar çıkış için bu maçı seçti.

ŞİMDİ ÇIKIŞ ZAMANI!

Süper Lig’de yarın kendi sahasında lig sonuncusu Karabükspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Cezalı İssam Chabeke, Sadık ve sakat Dia dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı takımda ağrıları biten Khalid ilk 11’de forma giyecek düzeye geldi. Sivas maçından beri galibiyete hasret kaplanlar çıkış için bu maçı seçti.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 13:38
ŞİMDİ ÇIKIŞ ZAMANI!

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor, yarın evinde Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Hem zayıf rakibini mağlup edip kazanamama serisini bitirmek hem de puan tablosunda bir hayli rahatlamak isteyen sarı kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladı.

SADIK VE İSSAM YOK!

Kasık sakatlığının izlerini tamamen silen Khalid ilk 11’e dönecek hale gelirken, kart cezalıları İssam Chabeke ve Sadık ise bu maçta forma giyemeyecek. Ligin ikinci yarısında ideal kadroyu sakat ve cezalılardan dolayı bir türlü kullanamayan teknik heyet, kaptan Sadık ve Issam dışında sahaya ideale yakın bir ilk 11’le çıkacak. Savunma kurgusunda Rahman ve Cissokho’nun ortasına Mina ve Doria’yı ekleyecek Erol Bulut ilk kez her iki ismi yan yana oynatacak. Orta sahada Aytaç-Azubuike ve Murat üçlüsünden vazgeçmeyecek. Forvette ise Khalid’i besleyecek isimler yine Adem ve Pereira olacak.

EROL HOCADAN ALTIN ÖĞÜTLER!

Karabükspor’un son sırada olması ve yönetimsel krizler yaşamasını, dikkate almayacaklarını belirten Erol Bulut rehavet konusunda futbolcularla ayrı bir tesis içi toplantı yaptı. Oyuncularına maçların ancak sahada kazanıldığını bastıra bastıra söyleyen Bulut, iyi bir çıkış yakalamak için en uygun müsabakanın bu hafta olduğunu vurguladı. Son haftalardaki genel form düşüklüğü ile ilgili de futbolcularını uyaran Bulut, özellikle yedek kulübesinde olan isimlerin artık sahaya girince formayı kapmak için daha aktif olmaları gerektiğini söyledi. Maçın hakemi konusunda da endişeler taşıyan Bulut, Bahattin Şimşek’in kariyerinde ikinci kez bir Süper Lig maçına çıkacak olmasının bazı handikapları olacağını belirterek, kesinlikle tüm oyuncuların maça yoğunlaşmasını istedi.Yarın saat 13.30’da başlayacak müsabakanın son çalışmasını bugün saat 13.00’te kendi tesislerinde kısa bir ter idmanı olarak gerçekleştirecek Yeni Malatyaspor daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.busabahmalatya.com 

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper LigKarabüksporYeni MalatyasporKHALİDHasret KaplanlarMalatya
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