“Sıcak bir karşılandım”

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Erkan Kaş, Göztepe maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımdaki geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Malatyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten Kaş, “Kulüp içerisinde güzel bir arkadaşlık ortamı var. İnşallah benim için iyi bir sezon olur ve bu takıma katkı veririm. Yeni Malatyaspor için elimden gelenin en iyisin yapacağımı içten duygularımla ifade edebilirim. Hem benim hem de kulübüm için ligin ilerleyen haftalarında iyi günler göreceğimize inanıyorum. Henüz şehri gezmeye fırsatım olmadı. Sağlık kontrollerimin ardından antrenmanlara çıkmaya başladım. Henüz zamanımın büyük kısmını tesislerde geçiriyorum ama şehri en kısa sürede gezmek insanlarla tanışmak istiyorum. Daha önce burada oynayan arkadaşlarım vardı. Gelmeden önce Murat Akça’dan ve diğer arkadaşlardan bilgiler aldım. Benim için sıcak bir karşılama oldu. İnşallah bu şekilde devam eder.”şeklinde konuştu.

“ÇOK ÇABA GÖSTERECEĞİM”

Yeni sezonda Malatyaspor için elinden gelenin fazlasını yapacağını ifade eden Erkan Kaş, sarı-kırmızılı taraftara da mesaj göndererek, “Tabii lig her zaman değişken bir yapıya sahip, İlk hafta, orta haftalar ve son haftalarda çok farklı şeyler yaşanıyor. Geçen yıl Kayserispor ile ligin başlarında iyi bir çıkış yakalamıştık. Son oynadığımız 10 maçta kötü bir döneme denk geldik. Bütün takım arkadaşlarım bu sezon el birliği ile birbirimize destek verirsek Yeni Malatyaspor’u yukarılara taşırız diye düşünüyorum. Taraftarımızın gönlüne girebilmek için çok çalışıp saha içerisinde çok çaba göstereceğim. Bunu başarırsam hem bana hem de kulübüme büyük bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com