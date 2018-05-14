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Sezonu erken kapattılar

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile oynanan maçın 77. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Chebake’in sezonu kapattığı öğrenildi. Ayrıca golcü oyuncu Eren Tozlu’nun bilek kısmında yırtık, savuma oyuncusu Arturo Mina’nın ise iç yan bağlarında esneme olduğu ifade edilirken iki futbolcunun da Kayserispor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Sezonu erken kapattılar

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile oynanan maçın 77. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Chebake’in sezonu kapattığı öğrenildi. Ayrıca golcü oyuncu Eren Tozlu’nun bilek kısmında yırtık, savuma oyuncusu Arturo Mina’nın ise iç yan bağlarında esneme olduğu ifade edilirken iki futbolcunun da Kayserispor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:41
Sezonu erken kapattılar

Yeni Malatyaspor’lu 3 futbolcu Galatasaray maçında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonu kapattı. İstanbul’da şampiyonluğun en ciddi adaylarından Galatasaray’a 2-0 yenilen Yeni Malatyaspor, müsabakada sakatlanan sağ bek Issam Chebake’nin omuzunda yırtık, golcü Eren Tozlu’nun bilek kısmında yırtık, savuma oyuncusu Arturo Mina’nın ise iç yan bağlarında esneme olduğu ifade edildi. Bu oyunculardan Chebake’nin omuz kapsülünde yırtık tespit edildiği ve en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İç yan bağlarından esneme tespit edilen ve ilk kontrolünde ayak bileğinde darbeye bağlı yırtılmaya rastlanan Eren Tozlu’nun da sezonu kapattıkları belirtildi. Yeni Malatyaspor sezonun son maçında sahasında oynayacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına ise çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-kırmızılıların genç çalıştırıcısı Erol Bulut’un bu maçta sahaya yedek ağırlıklı bir kadro süreceği ifade edildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
ChebakeMinaEren TozluYenimalatya SporSezon Sonu
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