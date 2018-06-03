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Sezon tescil edildi!

2017 - 2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2.Lig, TFF 3.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tescili gerçekleşti.

Sezon tescil edildi!

2017 - 2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2.Lig, TFF 3.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tescili gerçekleşti.

03 Haziran 2018 Pazar 11:12
Sezon tescil edildi!

Buna göre, TFF’den yapılan açıklamada şu ibareler yer aldı: “2017 - 2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline, Spor Toto Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş.'nin Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor' un Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline, Spor Toto Süper Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan Osmanlıspor Futbol Kulübü, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e düşürülmelerine karar verilmiştir.” 

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Süper LigZİRAAT TÜRKİYE KUPASI2.lig3.lig
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