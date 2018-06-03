Sezon tescil edildi!

Buna göre, TFF’den yapılan açıklamada şu ibareler yer aldı: “2017 - 2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline, Spor Toto Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş.'nin Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor' un Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline, Spor Toto Süper Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan Osmanlıspor Futbol Kulübü, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e düşürülmelerine karar verilmiştir.”

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