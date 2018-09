Sezon ortasında hedef konulmaz!

Yeni Malatyaspor’da 8 sezondur Sportif Direktörlük koltuğunda oturan Malatyalı futbol adamı Ali Ravcı, kulübün 4 haftalık performansı ve takımın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Konyaspor maçında alınan mağlubiyeti ‘iş kazası’ diye nitelendiren Ravcı, camiaya ve futbolculara rehavet uyarısı yaptı.

“GEÇEN SEZONDAN DAHA FAZLA...”

3 maçta toplanan 7 puanın hemen şehri UEFA havasına sokmasını değerlendiren Ravcı, “Futbolda hedefler sezon başında konulur, takım ona göre kurulur, bütçe ona göre belirlenir. Öyle yıl içinde 4-5 maç iyi gittiniz diye hemen şampiyon olalım, ya da UEFA’ya gidelim diyemezsiniz. Aynı şekilde 3-4 hafta kötü gidince de kümede kalalım yeter de diyemezsiniz. Malatya şehri Süper Lig’de eski ama Yeni Malatyaspor Süper Lig’de yeni bir kulüp. Bu ligin finansal ve kurumsal gerçeklerini başarmadan, sadece saha sonucuyla UEFA’ya gitmek ilk etapta kulağa hoş gelebilir ama sonu acı olur. Elbette her maça kazanmak için çıkacağız, daha fazla puanlar toplamak için gayret edeceğiz ama bu bizim asıl hedefimizi değiştirmeyecek. Geçen sezondan daha çok puan toplamak ve daha iyi bir konumda bitirmek istiyoruz. Bu ligde artık belli bir düzeye geldik. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakiplerimiz bize önlem alıyor ve bizden çekiniyor. Dolayısıyla yavaş yavaş bu ligin takımı oluyoruz. Burada önce kalıcı olmadan hiç bir şeyi başaramazsınız” ifadelerini kullandı.

“RAKİBE SAYGILIYIZ AMA ÇEKİNMİYORUZ”

Takımdaki son durum hakkında da bilgiler veren Ravcı, “Murat Yıldırım ve Donald’ın Beşiktaş maçına yetişeceklerini düşünüyoruz. Murat zaten bugün A takımla başlayacak. Donald 10 gün içinde düzelecek durumda. Sulley Muniru’nin biraz zamana ihtiyacı var. İlk 4 haftada 7 puan fena bir başlangıç olmadı. Konya maçı bizim için iş kazası. Kötüydük, üretemedik, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ama bir sezonda böyle maçlar da olur. Her alınan puandan sonra hedef büyütmek ya da kendinizi bu ligin üstünde görmek bazen bu tür sonuçları olumsuz etkiliyor. Yeni Malatyaspor her maç iyi mücadele etmek zorunda. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Şimdi Beşiktaş maçı var önümüzde. Rakibimize saygı duyuyoruz ama onlardan çekinmiyoruz. Her takımdan puan alacak gücümüz var. Beşiktaş’ta tam olarak havasını yakalayamadı. Bunu fırsata çevirebiliriz.” Şeklinde konuştu. busabahmalatya.com