Sarı kırmızılı takımın Malatyalı savunma oyuncusu, Sezer Özmen ise zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Kendi evimizde gözükse de İstanbul'da zorlu bir maça çıktık. Çok diri genç bir takımla karşılaştık. Bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Takım halinde çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sahada doğru olan işleri yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi yeni bir hafta var önümüzde. Çalışmalarımıza başladık. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Balıkesir mücadelesiyle beraber bütün konsantrasyonumuzu tek bir yöne çevirdik. Balıkesir maçında alacağımız 3 puanla da devam edeceğimizi düşünüyorum. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız, iyi bir arkadaşlık ortamımız var. İnşallah bunu bu zorlu deplasmanda da devam ettirip, önümüzdeki haftalara daha iyi adımlarla gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

“RAKİBE SAYGI DUYUP 3 PUANLA DÖNECEĞİZ”

Kendi performansıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Malatyalı oyuncu, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maçıyla benden beklenen performansı sahaya yansıtmaya başladığımı düşünüyorum. Üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu lig o kadar enteresan bir lig ki son haftanın son maçın da son dakika da şampiyonluğu kaçırabiliyorsunuz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizler inanıyoruz ve inşallah başaracağız. Şuan tek düşüncemiz 43 puanımızı nasıl 46 yapabiliriz. Kritik 4 – 5 haftalara girildiğini düşünüyorum. Son haftalara girilirken üç aşağı beş yukarı hangi takımın şampiyon olacağının belli olacağını düşünüyorum. Balıkesir takımı da tıpkı bizim gibi ilginç bir takım. Zorlu olacak ama tabi ki çok da zor değil. Son haftalar da çıkış yakalayan kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Rakibimize saygı duyup hafta sonu Malatya’ya 3 puanla dönmeyi istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI