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Sevk listesinde Yeni Malatyaspor da var

Türkiye Futbol Federasyonu, 18'i Süper Lig olmak üzere 116 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Sevk listesinde Yeni Malatyaspor da var

Türkiye Futbol Federasyonu, 18'i Süper Lig olmak üzere 116 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:25
Sevk listesinde Yeni Malatyaspor da var

Yeni Malatyaspor, 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübün, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildiğini duyurdu. PFDK’ya sevk edilen kulüpler arasında Evkur Yeni Malatyaspor’da yer aldı. Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporunda, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORSüper LigPFDK
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