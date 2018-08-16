Seth, Fenerbahçe’den çekinmiyor

Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu Muenfuh Sincere Seth, "Dışarıda kazanmak bize özgüven verdi. Bu özgüveni evimizde oynayacağımız ikinci maçta göstereceğiz. Umarım ikinci maçımızı da alacağız" dedi. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Sincere Seth, lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

DIŞARIDA KAZANMAK ÖZGÜVEN VERDİ

Seth, sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğuna değinerek, "Birçok arkadaşımızın bir araya gelmesiyle oluşan takımın gösterdiği özverili oyunla kazandığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz bunun için çok çalışmıştık. Bu galibiyeti de istiyorduk. Bir şekilde de bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. Göztepe karşılaşmasında aldıkları galibiyetle özgüven yakaladıklarını dile getiren Sincere Seth, "Dışarıda kazanmak bize bir özgüven verdi. Bu özgüveni evimizde oynayacağımız ikinci maçta göstereceğiz. Umarım ikinci maçımızı da alacağız" dedi. Sincere Seth, Fenerbahçe maçında görev almak istediğini ifade ederek, "Bu tabi ki hocamızın kararı olacak. Ama bana 'oyna' derse, formayı verirse, ben her zaman oynamak için hazırım. Büyük maçlar tabi ki başka olur. Umarım kazanacağız" şeklinde konuştu.