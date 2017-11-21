Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonun ortak girişimleri ile gerçekleşen Özel Sporcular Futbol Ligi 10.Hafta müsabakaları ile sona erdi. A ve B Grubunda 12 Takımın mücadele ettiği ligde rakiplerinin önünde ligi zirvede kapatan Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü A Grubundaki müsabakalarını lider olarak tamamlar iken yine aynı grupta mücadele eden Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Kulübü grubunu 2. olarak tamamlayıp Final Four’da yarışmaya hak kazandı. B Grubunda ise yaptığı müsabakalar ile ligi zirvede tamamlayan Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü olurken, 2.lik ise Malatya Sesiz Adımlar Spor Kulübü olarak Final Four’da yarışmaya hak kazandı. A Grubu müsabakalarında Yalova Özel Yıldızlar Spor Kulübü ve İzmir Hasan Tahsin İş Okulu Spor Kulübü, B Grubunda Erzincan Sümer İş Okulu Spor Kulübü ve Malatya Hokey Spor Kulübü ise yapılan müsabakalar sonucunda bir alt lige ”Türkiye Şampiyonası” düştü.

“NORMAL SEZONU BURAYA YANSITIRSAK...”

B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, İstanbul Riva’da gerçekleştirilecek olan dörtlü final karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Kulübü ve Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü’nün yer aldığı dörtlü finalde mücadele edeceklerini ifade eden Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün Antrenörü Ali Karaca, dörtlü finalde de aynı başarıyı tekrarlatıp, şampiyon olmak istediklerini söyledi. Karaca, “2013 yılında Sessiz Adımlar Spor Kulübü futbol takımımız 2015 yılında Türkiye şampiyonu olarak çıktığımız futbol süper lig mücadelesinde her geçen gün başarımızı yukarı ivmede götürdük. İstanbul Riva’da yapılacak olan final fourda Malatya’yı temsil edeceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Amacımız normal sezonda gösterdiğimiz başarıyı, final fourda da gösterip, şampiyon olmak” diye konuştu.

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