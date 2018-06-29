Sessiz Adımlardan bir başarı daha!

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Antrenörü Ali Karaca, İzmir’de düzenlenen turnuvaya 19 sporcuyla katıldıklarını belirterek “19 çocuğumuzdan 7’si altın 9’u gümüş 3’ü bronz madalya aldı.” dedi. Karaca, Valiliğin desteklediği “Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” projesiyle şimdiye kadar hiç ulaşılamayan 320 tane çocuğa ulaştık. Türkiye’nin hiçbir ilinde daha önce yapılmamış bir projeye imza atarak güzel bir imkan yakaladık. Haftanın 7 günü evlerinden aldığımız engelli sporcularımızı eğitmenlerimizin nezaretinden çalışmalarını yaptırıp tekrar evlerine kadar bırakıyoruz. Tüm spor malzemelerimiz valiliğimiz tarafından temin ediliyor. Bu çalışmaların sonucu olarak 3-5 ay sonra çocuklarımız ulusal yarışmalara katılıyor. Yakaladığımız başarının altında yatan en önemli etken birebir ilgiden geliyor. Daha önce hayatlarında il dışına çıkmamış, her hangi bir yerel ve ulusal yarışmalara katılmamış çocuklarımız zamanla madalya kazanır hale geldiler. Sporcularımız sadece jimnastikte değil, futbol, atletizm, masa tenisi, yüzme branşlarında da önemli başarılar elde ettiler. Bu çalışmaların tamamı gönüllülük esasıyla yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

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