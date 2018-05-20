Sessiz Adımlar zirveye yerleşti

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün yüzücüsü Ege Millioğulları, Türkiye Yüzme Şampiyonasında 3 altın madalya kazandı. Kulübün futbol takımı ise ilk haftayı bay geçtikten sonra oynadığı iki karşılaşmayı kazanarak, 6 puanla zirveye yerleşti. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün idarecisi ve antrenörü Ali Karaca, “İstanbul’da yapılan özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında sporcumuz Ege Millioğulları 3 altın madalya kazanarak Malatya’mızın gururu olmuştur. Aynı zamanda Özel Sporcular Futbol Süper Liginde bulunan takımımız Sessiz Adımlar sporcuları 15 gün önce Elazığ Hazar Spor Kulübü ve geçen haftada Malatya Turgut Özal Spor Kulübü ile yaptıkları futbol müsabakalarını galibiyet ile tamamlayarak, B Grubu’nda zirvede yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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