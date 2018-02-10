Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

SESSİZ ADIMLAR TÜRKİYE 2’Sİ OLDU

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

SESSİZ ADIMLAR TÜRKİYE 2’Sİ OLDU

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 12:00
SESSİZ ADIMLAR TÜRKİYE 2’Sİ OLDU

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) destekleriyle Antalya’da bir otelde  gerçekleştirildi. Türkiye Şampiyonasına, 1 ve 2. Bölge Şampiyonalarında derece elde eden spor kulüpleri ile Masa Tenisi Milli Takım Sporcuları katıldı. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. Kulüp antrenörü Ali Karaca, “Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda kulübümüz Türkiye ikincisi oldu. Emeği geçen Ömer Tekin hocamıza, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı ve her zaman yanımızda olan ailelerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Sessiz Adımlar Spor KulübüTürkiye Özel Sporcular Spor FederasyonuMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazişehir, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gazişehir, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gazişehir F.K. Adanaspor maçının hakemi belirlendi
Gazişehir F.K. Adanaspor maçının hakemi belirlendi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim