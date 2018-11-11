Sessiz Adımlar ikinci sıradaki yerini korudu

Türkiye Futbol Oynuyor Projesi kapsamında düzenlenen Özel Sporcular Süper Lig 9. Hafta müsabakaları dün oynanan maçlar ile sona erdi.

Malatya takımlarının yer aldığı B Grubu’nda 9.haftada şu sonuçlar alındı:

Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü-Elazığ Hazar Özel Sporcular: 2-4

Mersin Çankaya-Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü: 4-2

Alınan sonuçlara göre Mersin Çankaya 14 puanla zirvede yer aldı. Haftayı puansız kapatan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Grup’ta Elazığ Hazar 9 puan ve averajla üçüncü, Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar ise 9 puan ve averajla dördüncü sırada yer aldı. Kütahya Çinikent ise 4 puanla son sırada yer alıyor.