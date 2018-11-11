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Sessiz Adımlar ikinci sıradaki yerini korudu

Özel Sporcular Süper Futbol Ligi’nin 9.haftasında Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, haftayı mağlup tamamlamasına karşın ikinci sıradaki yerini korudu.

Sessiz Adımlar ikinci sıradaki yerini korudu

Özel Sporcular Süper Futbol Ligi’nin 9.haftasında Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, haftayı mağlup tamamlamasına karşın ikinci sıradaki yerini korudu.

11 Kasım 2018 Pazar 11:04
Sessiz Adımlar ikinci sıradaki yerini korudu

Türkiye Futbol Oynuyor Projesi kapsamında düzenlenen Özel Sporcular Süper Lig 9. Hafta müsabakaları dün oynanan maçlar ile sona erdi.

Malatya takımlarının yer aldığı B Grubu’nda 9.haftada şu sonuçlar alındı:

Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü-Elazığ Hazar Özel Sporcular: 2-4

Mersin Çankaya-Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü: 4-2

Alınan sonuçlara göre Mersin Çankaya 14 puanla zirvede yer aldı. Haftayı puansız kapatan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Grup’ta Elazığ Hazar 9 puan ve averajla üçüncü, Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar ise 9 puan ve averajla dördüncü sırada yer aldı. Kütahya Çinikent ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Özel Sporcular Süper Futbol LigMalatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü
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