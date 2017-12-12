Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi Play-Off müsabakaları, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan yarı final mücadelelerinde Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü'nü 9-0; Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü de Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'nü 5-2 mağlup etti.

Finalde Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü de Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü'nü 4-0 yenip, üçüncü sırayı aldı. Finalin ardından düzenlenen seremonide Play-Off'ta mücadele eden kulüplere kupa ve madalyalarını Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy verdi.







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