12 Aralık 2017 Salı

Sessiz Adımlar finalde kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi Play-Off müsabakalarında Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü şampiyon oldu. Malatya Sessiz Adımlar 3’lük maçında Elazığ temsilcisine 4-0 kaybederek dörtlü finalde sonuncu oldu.

12 Aralık 2017 Salı 11:09
Sessiz Adımlar finalde kaybetti

  Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi Play-Off müsabakaları, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan yarı final mücadelelerinde Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü'nü 9-0; Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü de Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü'nü 5-2 mağlup etti.

Finalde Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü de Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü'nü 4-0 yenip, üçüncü sırayı aldı. Finalin ardından düzenlenen seremonide Play-Off'ta mücadele eden kulüplere kupa ve madalyalarını Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy verdi.


HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Sessiz Adımlar

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017