Sessiz Adımlar başarıya doymuyor

Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda yer alan Canan Kılçık, 1500 ve 1800 metrede Türkiye ikinciliğini elde etti. Bölge şampiyonalarındaki 1500 ve 1800 metre yarışmalarındaki derecesini Türkiye şampiyonasında geliştiren Kılçık, performansıyla göz doldurdu. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü idarecisi ve antrenörü Ali Karaca, “Sporcumuz Canan Kılçık, 500 ve 800 metrede bölge şampiyonası derecelerini geliştirerek her iki kategoride de Türkiye ikincisi oldu. Sporcumuz elde ettiği derecelerle gelecek vaat eden sporcular kategorisine girdi” dedi. Karaca, Kılçık’ın elde ettiği başarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Sporcumuz Türkiye şampiyonasında ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Başta bizlere her konuda destek olan ve özel bireylerin önünü açan Malatya Valimiz Ali Kaban olmak üzere kızımızın ailesine, eğitmenlerine ve ona bu fırsatı verenlere, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.