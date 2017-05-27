Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Jimnastik Türkiye Şampiyonası İzmir’de yapıldı. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübünü temsile den özel sporcular İrem Vardı, Esile Özer, Özlem Özdemir, İsmail Çayır ve Eray Kartal Türkiye şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.

Özel Sporcular Spor Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı ve Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Karaca, Özel Sporcular Jimnastik Türkiye Şampiyonası’nda 5 sporcunun Türkiye şampiyonu olduğunu kaydederek, büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade etti.

Karaca, Türkiye şampiyonasından 5 altın, 2 gümüş madalya ile döndüklerini kaydederek, “Çoğu zaman bu enerjiyi nereden buluyorsun diyorlar. Çokta yazmaya çizmeye gerek yok. Emekçi antrenörler, alın terini akıtan özel çocuklar ve çocukları ile nefes alan aileler olduğu sürece bu beden yorulmayacak vazgeçmeyecektir. Malatya’dan 10 kulüp ile birlik ve beraberlik içinde şampiyonaya katılmanın ve dönmenin gururunu da yaşıyoruz” dedi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya, şampiyonaya gidip, gelmelerinde verdiği destekten dolayı teşekkür eden Karaca, “İl Müdürümüz Mustafa Sadi Fındıklı 10 kulübümüzün Özel Sporcular Jimnastik Türkiye Şampiyonası’na katılmalarında büyük bir destek verdi. Müdürümüz Fındıklı’ya, Spor Şube Müdürümüz Ömer Dağdelen’e, Şube Müdürümüz Memnune Aluçlu Denizhan’a, jimnastik antrenörlerimiz Metehan Karataş ve Mehmet Tercan’a, Malatya Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı Nursel Vardı’ya, Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaettin Baydaş’a, sporcularımızın çalışmalarına büyük katkı sağlayan Sonay Şahin’e, aylarca bir gün atlamadan profesyonelce antrenman yaptıran Gönül Kılınç’a ve Murat Furkan Boztepe’ye teşekkür ediyorum. Allah özel bireylerin yüzlerindeki gülümsemeye ve kalplerindeki mutluluğa talip olanları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.Karaca, bu tür başarıların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ