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Sesiz adımlar yine ses getirdi

Sesiz adımlar yine ses getirdi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
Sesiz adımlar yine ses getirdi

19-21 Haziran 2018 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'na Malatya Valiliğinin destek verdiği ‘’Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’’ projesinde çalışmalara devam eden 20 öğrenci ile katılım gösteren Sessiz Adımlar Spor Kulübü 8 altın madalya 9 gümüş madalya ve 3 bronz madalya alarak yarışmayı tamamlamışlardı. Alınan bu başarıdan sonra Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali KARACA, Sporcular, antrenörleri ve sporcu aileleri ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulundular. Ziyarette İl Müdürü Mustafa Sadi FINDIKLI, Sporcuları, antrenörlerini ve sporcu ailelerini makamında ağırlayarak çeşitli ikramlarda bulundu. FINDIKLI ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. FINDIKLI ‘’ Sessiz Adımlar Spor Kulübü bir çok başarıya imza attı, Müsabakalarda yarışan Down sendromlu, Mentalreterdasyon ve Otizmli özel sporcularımızı evlatlarımızı spor sayesinde kişisel gelişimlerini ilerletmekle kalmayıp üstüne bir çok başarılar kazandılar. Malatya Valiliğimizin desteklediği ‘’Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’’ projesinde Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'na yeni bir başarıya daha imza atmaları bizleri oldukça mutlu etti. Şampiyonada 8 altın madalya 9 gümüş madalya ve 3 bronz madalya alan sporcularımızı , antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum, daha nice başarılar kazanmalarını temenni ediyorum. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Özel Sporcularımıza tesis, antrenör ve her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz’’ dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sesiz AdımlarMustafa Sadi Fındıklı
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