Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig’de ilk hafta cezalarını açıkladı. Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor maçında Murat Akça’ya çift ayakla yerden sert bir şekilde kayarak faul yapan Tonia Tisdell karşılaşmanın hakemi tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti. Hakem Mete Kalkavan’ın raporu doğrultusunda PFDK’ya sevk edilen oyuncuya kuruldan 2 maç ceza çıktı. PFDK ilgili kararında şu açıklamayı yaptı: “Osmanlıspor Futbol Kulübü sporcusu Tonıa D. Tısdell'in, 13.08.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir. PFDK’nın maçın ardından hakemle ilgili ağır ithamlarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’a herhangi bir ceza vermemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

FATİH AVCI