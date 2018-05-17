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Şerif’ten ömürlük imza

Malatyalı futbolcu Şerif Sevinçhan hayatını Esra Erçetin ile birleştirdi. Ramazan Ayı başlamadan önce yapılan düğünde Şerif Sevinçhan ve ailesini sevenleri yalnız bırakmadı.

Şerif’ten ömürlük imza

Malatyalı futbolcu Şerif Sevinçhan hayatını Esra Erçetin ile birleştirdi. Ramazan Ayı başlamadan önce yapılan düğünde Şerif Sevinçhan ve ailesini sevenleri yalnız bırakmadı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:43
Şerif’ten ömürlük imza

Malatyaspor, Malatya Belediyespor, Tokatspor, Erzincanspor, Erbaaspor gibi kulüplerde profesyonel olarak forma giydikten sonra kariyerini Bölgesel Amatör Lig’de sürdüren Malatyalı orta saha oyuncusu Şerif Sevinçhan dünya evine girdi. Hayatını Düzce’de yaşayan Esra Erçetin ile birleştiren Şerif, düğünü memleketi Malatya’da gerçekleştirdi. Şerif’in mutlu gününde antrenörleri, futbolcu arkadaşları, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Genç çift mutluluklarını davetliler paylaşırken, yanlarında olan herkese teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporŞerif SevinçhanNikah
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