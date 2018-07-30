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Sercan ismi gündemde

Bursaspor ile yolları ayrılan Sercan Yıldırım’ın Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı ve birkaç gün içerisinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi

Sercan ismi gündemde

Bursaspor ile yolları ayrılan Sercan Yıldırım’ın Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı ve birkaç gün içerisinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:18
Sercan ismi gündemde

. Bursaspor'da başarılı golcü Sercan Yıldırım'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti. Bursaspor ile alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki futbolcunun Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı belirtildi. Sercan Yıldırım, kariyerinde daha önce Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Bursaspor’un formalarını giydi. Süper Lig’de 194 karşılaşmada 40 gol kaydedip, 27 asist yapan başarılı futbolcu, 1. Lig’de ise 13 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporMalatyasporSercan Yıldırım
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