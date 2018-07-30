Sercan ismi gündemde

. Bursaspor'da başarılı golcü Sercan Yıldırım'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti. Bursaspor ile alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki futbolcunun Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı belirtildi. Sercan Yıldırım, kariyerinde daha önce Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Bursaspor’un formalarını giydi. Süper Lig’de 194 karşılaşmada 40 gol kaydedip, 27 asist yapan başarılı futbolcu, 1. Lig’de ise 13 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.