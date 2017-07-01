Ramazan Bayramı ve Ertuğrul Hoca’nın annesinin vefatından sonra yeniden transfere odaklanan Yeni Malatyaspor gözünü Beşiktaş’ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği yıldızlara dikti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in çalışmak istemediğini yönetime bildirdiği Ersan gülüm, Azar Özbirlik, Veli Kavlak, Ömer Şişmanoğlu, Rhodolfo ve Mustafa Pektemek gibi isimleri radarına alan Yeni Malatyaspor yönetimi bu konuda en çok eski bir Beşiktaş efsanesi olan Ertuğrul Sağlam’a güveniyor. Yıldız isimlerden hiç olmazsa hocanın kuracağı takıma göre bir kaçını Malatya’ya getirmek isteyen başkan Gevrek’in önündeki en büyük engel ise Bursaspor, Trabzonspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Yeni Malatyaspor’un ilgilendiği bu oyuncularla diğer takımların da irtibata geçmesi, fiyatları yükseltiyor.

FATİH AVCI