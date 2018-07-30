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“Sen yapamadın, ben en güzelini yaptım”

Dış transferde bu sezon yine camianın sabrını test eden Adil Gevrek’e fanatik bir Malatyaspor taraftarı öyle bir şey yaparak tepki verdi ki futbol literatürüne girecek kayıtlara geçti.

“Sen yapamadın, ben en güzelini yaptım”

Dış transferde bu sezon yine camianın sabrını test eden Adil Gevrek’e fanatik bir Malatyaspor taraftarı öyle bir şey yaparak tepki verdi ki futbol literatürüne girecek kayıtlara geçti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:13
“Sen yapamadın, ben en güzelini yaptım”

Yeni Malatyaspor’un transferdeki sessizliğine canı sıkılan fanatik bir damat, en mutlu olduğu günde yönetime mesaj vermekten geri durmadı. Gelin arabasının arkasına; “Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım”  notunu yazdı. Gelin arabasının bu yazıyla birlikte süslenmiş hali sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Gevrek ise fotoğrafın altına yine sosyal medyadan cevap vererek “Değerli kardeşim, bu dünyada yapılacak en özel en kutsal transferi yapmışsın, seni yürekten tebrik ediyorum. Yapmış olduğun bu gönül transferinin hayırlı olmasını diliyorum. Bir ömür mutluluklar” notunu düştü.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekMalatyasporTransfer
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