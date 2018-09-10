Seminerde escrimayı yayma hedefi vurgulandı

İlki Malatya’da gerçekleştirilen Türkiye Escrima Kali Federasyonu ‘Hakemlik ve Antrenörlük’ semineri dün sona erdi. 3 gün süren, ilki bir otelde, 2’nci ve 3’üncü günü de Malatya’nın değişik yerlerinde yapılan seminer, daha sonra yurdun değişik bölgelerinde düzenlenecek. Seminerin çok verimli geçtiğini dile getiren Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın, seminere değişik branşlardan birçok öğrenci katıldığı gibi 15 ilden hakem ve hocaların katıldığını söyledi.

ESCİRİMA GENİŞ KİTLİLERE ULAŞACAK

Başkan Günaydın, “Seminer, ilk günden son gününe kadar çok verimli geçti. Katılımcılara escrima kali hakkında çok önemli bilgilerin verdik. Escrimanın diğer savunma sporlarından farkı başta olmak üzere bu spor dalında sopa, bıçak, tekme, yumruk ile savunma gerektirecek birçok alete karşı insanın kendisini nasıl savunacağını anlattık. Bu spor dalını öğrenmenin yaşı olmadığını seminerde yer alan katılımcılara defalarca anlattık. Bu seminerdeki amacımız antrenör yetiştirmek ve illerde temsilcilik oluşturmaktır. Bu spor dalını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com