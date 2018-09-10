Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92613
ALTIN
247.657
DOLAR
6.4541
STERLİN
8.3528
EURO
7.4682

Seminerde escrimayı yayma hedefi vurgulandı

Türkiye Escrima Kali Federasyonu’nun düzenlediği ‘Hakemlik ve Antrenörlük’ semineri sona erdi. Seminerde insanların kendisini nasıl savunacağı anlatılırken, escrimanın tüm Türkiye’ye yayma hedefi tekrar vurgulandı.

Seminerde escrimayı yayma hedefi vurgulandı

Türkiye Escrima Kali Federasyonu’nun düzenlediği ‘Hakemlik ve Antrenörlük’ semineri sona erdi. Seminerde insanların kendisini nasıl savunacağı anlatılırken, escrimanın tüm Türkiye’ye yayma hedefi tekrar vurgulandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:01
Seminerde escrimayı yayma hedefi vurgulandı

İlki Malatya’da gerçekleştirilen Türkiye Escrima Kali Federasyonu ‘Hakemlik ve Antrenörlük’ semineri dün sona erdi. 3 gün süren, ilki bir otelde, 2’nci ve 3’üncü günü de Malatya’nın değişik yerlerinde yapılan seminer, daha sonra yurdun değişik bölgelerinde düzenlenecek. Seminerin çok verimli geçtiğini dile getiren Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın, seminere değişik branşlardan birçok öğrenci katıldığı gibi 15 ilden hakem ve hocaların katıldığını söyledi.

ESCİRİMA GENİŞ KİTLİLERE ULAŞACAK

Başkan Günaydın, “Seminer, ilk günden son gününe kadar çok verimli geçti. Katılımcılara escrima kali hakkında çok önemli bilgilerin verdik. Escrimanın diğer savunma sporlarından farkı başta olmak üzere bu spor dalında sopa, bıçak, tekme, yumruk ile savunma gerektirecek birçok alete karşı insanın kendisini nasıl savunacağını anlattık. Bu spor dalını öğrenmenin yaşı olmadığını seminerde yer alan katılımcılara defalarca anlattık. Bu seminerdeki amacımız antrenör yetiştirmek ve illerde temsilcilik oluşturmaktır. Bu spor dalını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
Escrima
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Beşiktaş!
Gündem Beşiktaş!
Kartal sabah çalıştı
Kartal sabah çalıştı
Ahmet sonradan girdi
Ahmet sonradan girdi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim