Filipinlerde bir spor dalı olmasına rağmen Malatya’dan Türkiye’ye yayılan Escrima Kali, polis ve askerlerin gözdesi olmaya da başladı. Jandarma Özel Harekât ve diğer özel birliklerin eğitmenlerine Ankara’da seminer verecek olan Escrima Kali Hocası ve 6. derece Grand Master Mustafa Günaydın, “Güvenlik Birimlerin de çalışan herkesin Escrima Kali sporunu mutlaka öğrenmeleri lazım” dedi.

Filipinliler menşeili olmasına rağmen Malatya’dan Türkiye’ye yayılan Arnis Kali Escrima polislerin ve askerlerin adeta gözbebeği olacak gibi. Malatya’da birçok öğrenci yetiştiren ve ünü kısa sürede Türkiye ve dünyaya yayılan Escrima Kali Hocası ve 6. derece "Grand Master" Unvanlı Mustafa Günaydın, şimdilerde bu spor dalının eğitimini özel harekât eğitmenlerine verecek. 13-14 Ocak tarihleri arasında yapacağı seminer için Ankara’ya gidecek olan Günaydın, BUSABAH’a konuşarak seminer hakkında bilgiler verdi.

İKİ SAAT SÜRECEK BİR EĞİTİM VERECEĞİM

4 yıl önce Malatya Polis Okulu’nda bazı polis adaylarına Escrima Kali eğitimini verdiğini kaydeden Günaydın, eğitim verdiği polis adaylarının Malatya Park AVM’de gösteri yaptıklarını kaydetti.

Ankara’da eğitimcilere vereceği seminerden bahseden Günaydın, “Kendilerine 2 gün boyunca günde 6 saat sürecek bir eğitim vereceğim. Kendilerine göstereceğim teknikleri askeri birliklerin eğitimlerinde kullanacaklar. Benim eğitim seminerine gideceğimi duyan bazı sivil vatandaşlarda eğitimlere katılmak istediklerini beni arayarak ilettiler. Normalde sadece güvenlik güçlerine yönelik olacak bu eğitim, Ankara’da yaşayan sivil vatandaşlara da açıldı. Kali Escrima’yı merak eden, öğrenmek isteyen Ankaralı birçok insanda seminere katılacaklar.” şeklinde konuştu

KADINLARIN DA ÖĞRENMESİ GEREK

Herkesin bu sporu mutlaka öğrenmesi gerektiğini belirten Günaydın, “Geçen yılda İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne eğitim verdim. Eğitimi alan arkadaşlar özgüvenlerinin arttığını ve görev yaparken daha az stres yaşadıklarını belirttiler. Güvenlik birimlerinde çalışan herkesin Kali Escrima sporunu mutlaka öğrenmeleri lazım. İnsanlar önce kendilerini korumayı iyi bilmeliler, daha sonra sorumlu oldukları bölgeleri koruyabilsinler. Özellikle kadın vatandaşlarımızın mutlaka öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadına şiddetin önlenebilmesi için onların bu savunma sanatını öğrenmeleri gerekiyor. Hatta bu yönde çok ciddi bir proje düşünüyorum. Bu sporda kesinlikle yaş sınırlaması yoktur. 6 yaşında da bu sporu yapan çocuklarımız var. 60 yaşında olup salonlarımıza gelerek Escrima Kali öğrenmek isteyen insanlarımız da var.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ