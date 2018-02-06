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SELİM KUPAYA DOYMUYOR!

Malatyalı Selim Karadağ’ın da formasını giydiği Ampute Milli takımı İtalya’da düzenlenen Fano Cup’ta şampiyon oldu.

SELİM KUPAYA DOYMUYOR!

Malatyalı Selim Karadağ’ın da formasını giydiği Ampute Milli takımı İtalya’da düzenlenen Fano Cup’ta şampiyon oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:19
SELİM KUPAYA DOYMUYOR!

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Futbol Milli Takımı, İtalya'nın Fano kentinde düzenlenen Ampute Futbol Fano Cup Turnuvası'nda birinci oldu.

Fano Belediyesi'nin festivali kapsamında düzenlenen turnuvaya Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan Millilerimiz, rakipleri Fransa ve İtalya'yı 5-0'lık skorlarla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fransa karşısında Milli Takım'ın gollerini Serkan Dereli, Ömer Güleryüz, Fatih Şentürk ve Kemal Güleş (2) attı. İtalya karşısında ise Ömer Güleryüz (4) ile Kemal Güleş galibiyeti getiren golleri kaydetti.

2017 içersinde Avrupa Ampute şampiyonu olan Malatyalı sporcu Selim Karadağ, İtalya’daki bu başarının ardından 2018’e de kupa kaldırarak başlamış oldu. 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:20
Anahtar Kelimeler:
Malatyalı Selim Karadağ
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