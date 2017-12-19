Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, beraberinde kulüp yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Burada konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiği için. Aynı zamanda yeni yeri de çok güzel bir yer olmuş. Allah utandırmasın. Çok güzel bir yer olmuş. Battalgazi ilçemize ve Malatya’mıza çok güzel bir eser olmuş. Bu anlamda kendilerine hayırlı olsuna geldik yönetimdeki arkadaşlarımızla” dedi.

“4 YILDIR BERABERİZ”

Gevrek, Başkan Gürkan’ın Evkur Yeni Malatyaspor’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Evkur Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu desteklerden dolayı sayın Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz. Malatya’mız süper ligde, takım hepimizin takımı. Tabi ki, bizlerde belediye başkanlarımız ile istişarelerde bulunuyoruz takımız için neler yapabiliriz diye? Belediye Başkanımız ile 4 yıldır gelip gidiyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Maddi ve manevi olarak destek veriyorlar, desteklerini bizlerden esirgemiyorlar, bu anlamda kendilerinden Allah razı olsun. Ortak paydamız olan Malatyaspor’umuz Süper ligde. İnşallah her zaman kalıcı oluruz. Malatya’mızın marka değeri olan Malatyaspor’u inşallah daha güzel yerlere taşırız” ifadelerini kullandı.

“İSTİŞARELERDE BULUNUYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatyaspor’umuzun değerli başkanı Sayın Adil Gevrek ve yönetim kurulunu burada görmekten memnun oldum, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Tabi nezaket göstermişler ve bize hayırlı olsuna gelmişler. Bu kadar yoğun işleri arasında bu inceliklerinden dolayı kendilerine ve Malatyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Adil bey ile uzun zamandan beri sık sık bir araya gelip istişarelerde bulunuyoruz. Adil bey kendileri naif ve kibar bir insandır. Hakikaten Malatyaspor’u çok iyi bir aşamaya getirdi.” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ