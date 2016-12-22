Malatyaspor ve o zamanki adıyla Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor takımlarının formalarını giyen Şehmuz için eski kulüpleri taziye mesajı yayımladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yayınlanan mesajda, “Eski futbolcumuz Şehmuz Özer’in trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehmuz futbolculuğu ve kişiliğiyle örnek bir karakterdi. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

“Attığı goller, futbolculuğu ve kişiliğiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu”

Malatyaspor Kulübü adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Bülent Kapkıner ise Şehmuz Özer’in vefat haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehmuz’un Malatyaspor’un unutulmaz futbolcularından birisi olduğunu ifade eden Kapkıner, “Şehmuz Malatyaspor’un unutulmaz futbolcularından birisiydi. Futbol oynadığı dönemde attığı goller, futbolculuğu ve kişiliğiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.Ölümüyle şok olduk. Her ölüm erkendir ama bu gerçekten erken oldu. Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

İHA