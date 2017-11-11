11 Kasım 2017 Cumartesi

Şehitlerimiz için saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde bir açıklama yaparak, hafta sonun oynanacak müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacağını paylaştı.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:22
Şehitlerimiz için saygı duruşu

  TFF’den yapılan açıklamada; “Hakkari' nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerimiz anısına; 3, 4 ve 5 Kasım 2017 tarihlerinde oynanacak futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.” Denildi. Bu uygulamaların hafta sonu oynanacak amatör müsabakalarda yapılıp yapılmayacağı hakkında bir bilgi verilmezken, TFF Amatör İşler Kurulu üyesi ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir Cuma gününe kadar bu uygulamanın amatörü kapsayıp kapsamadığı belli olacak dedi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahŞehitlerimiz Için Saygı Duruşu

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