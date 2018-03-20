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ŞEHİTLER İÇİN LEVENT’E YÜRÜDÜLER!

Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıldönümünde Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Levent Vadisi’ne şehitleri anma ve Çanakkale Zaferi anısına yürüyüş gerçekleştirildi.

ŞEHİTLER İÇİN LEVENT’E YÜRÜDÜLER!

Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıldönümünde Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Levent Vadisi’ne şehitleri anma ve Çanakkale Zaferi anısına yürüyüş gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:16
ŞEHİTLER İÇİN LEVENT’E YÜRÜDÜLER!

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Levent Vadisi’ne şehitleri anma ve Çanakkale Zaferi anısına yürüyüş gerçekleştirildi. Şehitleri anmak ve mücadelelerini anlamak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü başkanı Mahir Karakaya şunları söyledi: “Ecdadımız bundan tam 103 yıl önce İslam topraklarını emperyalistlere çiğnetmemek için hakka yürüdü. Dönemin en güçlü donanmaları boğazdan geçmesin diye 250 bin yiğit kendi canından vazgeçti. Çanakkale Müslüman bir milletin değerlerine yapılan insafsız saldırıya karşı onurunu ve vatanını korumak üzere çıkanların destanıdır.”

YÜRÜYÜŞ 5 SAAT SÜRDÜ

Her yaştan grubundan etkinliğe katılım olduğunu kaydeden Mahir Karakaya, “Yürüyüşe başlarken günün anlam ve önemini anlatan kahraman şehitlerimizin hangi şartlarda Çanakkale Zaferi’ni gerçekleştirdikleri konusunda açılış konuşmamızı yaptık. Rota üzerinde fosil mağarasına uğradık. Hafta sonu hava şartları yürümeye gayet elverişliydi. İlk defa Levent Vadisi’ne geldiklerini, özel bir günde ilk defa kalabalıkla yürüdüğünü söyleyenler oldu. Yaklaşık 5 saat süren hafif tempolu bir yürüyüş gerçekleştirerek seyir terasında programı kazasız ve sorunsuz şekilde sonlandırdık. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından toplu fotoğraf çekiminin ardından katılımcılara teşekkür ederek vadiden ayrıldık. Malatya’da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak özel günlerde üzerimize düşen duyarlılığımızı bu yönde göstermek istedik. Bizlere bu anlamda destek veren yanımızda olan Yeşilyurt Belediyesi başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

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