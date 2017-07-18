Malatya Sportif Havacılık, Elazığ Sportif Havacılık ve Tut Havacılık kulüplerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Beydağı’nda düzenlediği etkinlikte şehit aileleri ve gaziler bin 700 metreden kendilerini gökyüzüne bıraktılar.

Tandem uçuşuyla kulüplerin pilotları eşliğinde ilk kez uçan şehitlerin yakınları ve gaziler, unutulmaz anlar yaşadı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, anlamlı bir günde güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Faruk Aydoğan ise böyle bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu tür organizasyonları arttırarak devam edeceklerini kaydetti.

HABER MERKEZİ