Tandem uçuşuyla kulüplerin pilotları eşliğinde ilk kez uçan şehitlerin yakınları ve gaziler, unutulmaz anlar yaşadı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, anlamlı bir günde güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Faruk Aydoğan ise böyle bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu tür organizasyonları arttırarak devam edeceklerini kaydetti.
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