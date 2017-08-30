Milli arada tatil yapmadan çalışan Yeni Malatyaspor dün İnönü Stadı’nda uzun bir idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam antrenman öncesi gazetecilere Arakan’da yaşanan olaylar ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Antalya maçıyla alakalı zaten görüşlerimizi maçtan sonra paylaşmıştık. Ama şunu tekrar belirtmekte fayda var. Tabi hatalarımız oldu, maçın başından sonuna kadar, maçı bırakmayan, mağlubiyeti kesinlikle kabul etmeyen, skoru değiştirme adına üst düzey mücadele ortaya koyan oyuncu grbunu vardı. Adımıza daha da güzel geçebilecek bir maçtan en azından 1 puanı alabilecek mücadeleyi sonuna kadar verdiğimizi düşünüyorum. Sonrasında biraz daha dikkatli olabilseydik 3 puanı alabileceğim bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla bizim açımızdan çok güzel maç oldu.

Artık önümüzde Milli maç arası var. Bu arayı tabiki iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Çoğu takımdan farklı şekilde biz antrenmanlarımıza ara varmedik. Perşembe günü sabah yapacağımız antrenmandan sonra takıma 3 gün izin vereceğiz. Pazartesi günü tekrar toplanıp Kasımpaşa maçı için hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Allah’a şükür bizi mutlu eden olay takımımızın fiziksel açıdan her geçen gün daha üst seviyelere çıkmasıdır. Bunu yaparken sevindiri olanda sakatlık yaşamamız. Bunu iki şeye bağlamak gerekir. Birincisi antrenman temposu ve yüklenme dinlenme iyi ayarlamamız diğeride tabii oyuncuların almış olduğu sorumluluk. Her hangi bir sakatlık yaşamadan inşallah böyle de devam eder ligi tamamlarız. Transfer çalışmalarıda devam ediyor. Özellikle ortasaha ve forvet oyuncusu arayışımız çok hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah transfer sezonu bitmeden takıma direk katkı sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz.

Bazı olumsuzluklarla sezona başladık. Sık sıkta bunu tekrar etmekte istemiyorum. Çünkü biz bunu hem yönetimle hem de futbolcularla konuştuk. Malatya’ya geldik tesislere yerleşemedik ama orada hızlı şekilde çalışmalar devam ediyor. Bunları yapmak elbette kolay şeyler değil. Samimiyetle söylemek gerekirse yıllardır olmayan, bitmeyen bir işi 1-2 içinde bitirmek kolay değil. Bir tesisten bahsediyoruz. Şuanki tesis 40 senelik bir tesis, dolayısıyla uzun süredir beklenilen bir tesis var ortada. Çalışan insanlar büyük bir sorumlulık aldılar. Eylül’ün 15’inde biteceği ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Bu kadar kısa zamanda bu işin olmasıda Malatya adına güzel bir gelişmedir. Onun yanında yeni takım oluşturmakta kolay değil. 15-16 tane oyuncu almak çok basit bir iş gibi görünmesin. Bu oyuncuların üst düzey oyuncular olması gerekir ve Süper Lig’de sizi taşıyabilecek oyuncular olmalı. Onun yanında stat konusu 50 yıl sonra yeni stata kavuşuluyor. Bundan tekrar 50 yıl sonra kullanılabilecek bir stattan bahsediyoruz. Onu tamamlamakta kolay değil. Ama sonuç itibariyle bunlar ihtiyaçtan ziyade zorunlu ihtiyaç. Artık Süper Lig’de çok ciddi rakiplerle çok ciddi bir ortamda ciddi grubun içerisinde mücadele ediyoruz. Dolayısıyla başarılı olmakta istiyorsak bunların bazı koşulları var. Bu koşulları yerine getirmek zorundayız. Kurumsal bir yapı, sağlam bir ekonomi, tesisleri, stadın, güçlü bir kadro bunları yönetebilecek bir teknik kadro, şehir takımıysanız, şehrin ileri gelenlerinin takımı sahiplenmesi, taraftarın iyi günde kötü günde ortaya koyacağı tavırlar gibi baktığınızda bizim başarımızı etkilen bir çok unsur var. Biz bunların tamamını bir araya getirebilirsek şehir genelinde bu paydaşlarımızla bir bütün oluşturabilirseniz buraya başarı gelir ama bunu yapamazsanız bir yerde tıkanır kalırız. Sonrasında geldiğiniz yere gidersiniz." dedi.

Sağlam konuşmasının son bölümünde islam aleminin kurban bayramını kutlayarak, sözü Arakan'da müslümanlara karşı yapılan vahşete getirdi: "Güzel bir bayram geçirmeyi umuyoruz. Tüm müslüman ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu bağlamda bir insan olarak özellikle Arakan’da müslümanlara yapılan zülme dünyanın kayıtsız kalmasını şiddetle kınıyorum. Bu zulmünde biran evvel bitmesini yüce Allah’tan diliyorum."

ÖMER ALİ DELİBAŞ