Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kaptanı Sedat Ağçay, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, ligin 26. haftasındaki Elazığspor maçı ve şampiyonluk yolunda açık ara favori gösterilemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda şimdiden şampiyon ilan edilmelerinin tuzak olabileceğine dikkat çeken deneyimli orta saha, “Bu yöndeki demeçleri kimse okumasın, izlemesin. Çünkü bizim daha oynanmamış 9 tane maçımız var. Yakaladığımız güzel bir seri var ama henüz her şey bitmiş değil” dedi.

“İSİMLER DEĞİL SİSTEM MAÇ KAZANDIRIYOR”

Elazığspor maçında forma giyemeyecek olmasının takımın genel durumunu pek fazla etkilemeyeceğine inanan 35 yaşındaki oyuncu, “Benim oynayamayacak olmam önemli değil. Şöyle önemli değil, bizim takım sahaya 11 kişi çıktığında, sahada hocamızın istediklerini yerine getirdiğinde, sisteme bağlı kaldığında sonuçları genelde artı olarak alıyoruz. Bu maçın ayrı bir özelliği var tabi şehrimiz için. Derbi maç, aralarında güzel bir rekabet olan iki şehir. Son 2-3 maçtır yeniyoruz Elazığ’ı, ben öyle biliyorum. Geçen sene 2 kez orada ve burada. İnşallah bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan öte yakaladığımız bir maç serisi de var, onu da devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca son hafta için yakaladığımız bu güzel avantajı devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MALATYA GARANTİ DİYENLER BİZİ ETKİLEMEK İÇİN DE KONUŞUYOR OLABİLİR”

Sedat, erkenden şampiyonluk havasına sokulmalarına da tepki göstererek, “Sadece güzel bir avantaj yakaladık. Bunun sonunu getirmek için daha çok çalışmamamız lazım. Şu anda herkesin kafasında şöyle bir gündem oluştu, ya da bizi eksi yönde negatif şekilde etkilesin diye bir çaba da olabilir bu. Biz bunları çok fazla dile getirip, kendi aramızda konuşmuyoruz. Böyle yazıları da okumasın kimse. Bu yöndeki demeçleri de izlemesin, okumasın kimse. Çünkü bizim daha önümüzde 9 tane maç var. Yakaladığımız güzel bir seri var. Bu yüzden kimse okuyarak, izleyerek rehavete kapılmasın” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI