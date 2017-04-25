Yeni Malatyaspor’un 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, son oynadıkları Giresunspor maçı başta olmak üzere takımdaki genel durumu değerlendirdi. Kalan haftalar öncesi camiadan dua ve sabır beklediklerini ifade eden başarılı oyun kurucu, sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını belirtti.

“BU SAATTEN SONRA KOLAY MAÇ YOK”

Giresunspor maçında kaydettiği golden ziyade takımın aldığı bir puanın daha kıymetli olduğunu belirten Ağçay, “Üst üste kaybettiğimiz iki maçtan sonra Giresun karşısında zor bir maça çıktık. Giresunspor bu ligin tıpkı bizim gibi en çok mücadele eden ve koşan ekibi. Bu tür rakiplere karşı deplasmanda oynamak hele de hedef anlamında iddiaları varsa mücadele etmek zordur. Tabi orada yediğimiz golü herkes gördü. Kalecimize yapılan hareketi maçın hakemi görmezden geldi. Ancak anında cevap vererek dengeyi kurduk. Maçın başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. Tek eksiğimiz goldü. Rakibin gol attığı yan topun dışında pozisyonu yoktu. Giresun birçok takımın canını yaktı. Bu bir puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Golü benim atmam önemli değildi. Önemli olan puan tablomuzda bir puan daha yukarıda olmamızdı.” İfadelerini kullandı.

“ŞEHRİN HAVAYA GİRMESİ GÜZEL BİR DURUM”

Takımın son 3 maçta 8 puan kaybetmesiyle ilgili de konuşan Sedat, “Tabi biz puan farkını açarken, bu tür türbülansların olabileceğini biliyorduk. Bu farkın bizi işte bu tür haftalarda yarışta tutacağını biliyorduk. Önemli olan bu tür iniş çıkışlarda camianın destek ve güvenden vazgeçmeden bizim arkamızda durması. Eskişehir maçındaki tribünler gösterdi ki Malatya şehri taraftar anlamında artık bu işe gövdesini koymuş. Şimdi aynı atmosferi Göztepe maçında bekliyoruz. 8 puan kaybettik ama hala 5 puan gibi ciddi bir avantajımız var. Göztepe maçıyla yeniden bir seri yapıp, lig bitmeden bu işi garantilemek istiyoruz. Takım birkaç maç puan kaybetti diye kimsenin aklına bir şey gelmesin. Teknik heyetimiz de yönetimimiz de futbolcu kardeşlerimiz de sadece Malatya’nın başarısına konsantre olmuş durumda.” Şeklinde konuştu.

“BU İŞİ YARIM BIRAKMAYIZ”

Son 5 maç öncesi camiaya da seslenen başarılı kaptan, “İnşallah burada bu şampiyonluğu yaşarsak, kupa da Süper Lig’de bu şehre kalacak. Burada herkes gider ama Malatyaspor kalıcı olacak. Onun için benim bütün camiamızdan ve şehrimizden isteğim. Gelin her zamankinden daha fazla sahip çıkın bu takım. Zaten en büyük avantaj bizde, gelin bunu en iyi şekilde kullanalım. Eleştirmekle, kenarda durmakla, ben demiştim demekle bu iş olmaz. Şu saatten sonra duaya ve desteğe ihtiyacımız var. Malatya’nın yeni stadına Malatya’nın kendisine Süper Lig yakışır. Ben futbolcu arkadaşlarımla konuşurken ‘buraya kolay gelmedik, kolay da pes etmeyeceğiz’ diyorum daima. Şimdi aynı şeyi camiamıza söylüyorum. 5 puan öndeyiz ve bu işi yarım bırakmaya niyetimiz yok!” dedi.

FATİH AVCI