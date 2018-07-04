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Seçmelere 250 sporcu katıldı!

Yeni Malatyaspor alt yapısında seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından bu yıl ilk kez 7 farklı ilde yapılacak olan seçmelerin ilk etabı dün Şırnak’ta düzenlendi. Teknik sorumlu Murat Uçkun ve kategori antrenörü Rıza Açıkgöz nezaretinde gerçekleşen elemelere 250 sporcunun katıldığı öğrenildi.

Seçmelere 250 sporcu katıldı!

Yeni Malatyaspor alt yapısında seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından bu yıl ilk kez 7 farklı ilde yapılacak olan seçmelerin ilk etabı dün Şırnak’ta düzenlendi. Teknik sorumlu Murat Uçkun ve kategori antrenörü Rıza Açıkgöz nezaretinde gerçekleşen elemelere 250 sporcunun katıldığı öğrenildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:20
Seçmelere 250 sporcu katıldı!

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Cizre /İdil-Şırnak-Silopi seçmelerimine toplamda 250 sporcunun katıldığını söyledi. Doğandemir, “Murat Uçkun ve Rıza Açıkgöz hocamız futbolculuk kariyerlerinde bir dönem Şırnak’ta top oynamışlardı. Hocalarımıza ve Yeni Malatyaspor’a inanılmaz sevgi gösterileri oldu. Bölge halkı bizleri sıcak karşılayarak ve seçmelere yoğun bir ilgi gösterdiler. 2000/2005 doğumluları kapsayan Cizre /İdil-Şırnak-Silopi seçmelerimize toplamda 250 sporcu katıldı. Buradaki seçmeleri tamamladıktan sonra da aynı gün Siirt’e geçeceğiz. Oradan Batman’a, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerine geçeceğiz. Şırnak’ta beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. Burada sportif faaliyetlerde bulunan gönüllü antrenör arkadaşlarımızın ve beden eğitimi öğretmenlerimizin bizlere önerdikleri genç çocuklarımızı izleme fırsatımız oldu. Yeteneklerini beğendiğimiz isimler var. Onları ikinci etap seçmeleri için Malatya’ya davet ettik. Zaten hocalarımız kendi gözlemleriyle takip ettikleri çocukları oluşturulacak havuz içerisinde tekrar kendi tesislerimizde izleyecekler. Şunu açık bir şekilde belirtebilirim ki; eğer bu isimler Malatyalı çocuklarımızın üzerinde yeteneklere sahiplerse bu yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacağız. Eğer bu şekilde 1-2 tane dahi olsa genç yetenekli futbolcuyu Yeni Malatyaspor’a kazandırabilirsek meyvelerini almış olacağız. Amacımız Malatya’ya bir şekilde gelmeye imkanları ve zamanı olmayan çocuklarımızın ayağına kadar giderek kendilerine futbolculuk şansını sunmaktır.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporTeknik Sorumlu Murat Uçkun
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