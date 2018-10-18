Seçmeler İstanbul’da!

Tolunay Kafkas sorumluluğundaki Genç Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 19 Ekim 2018 Cuma günü başlayacak. 10 gün boyunca sürecek seçmelerde; Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden gelecek 20 takımda toplam 400 sporcu katılacak. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği organizasyon sonrası, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. Malatya’dan seçmelere katılacak isimler arasında Yeni Malatyaspor alt yapısından da oyuncular bulunuyor.