Süper Lig’de ilk yarıyı galibiyetle kapatarak devre arasına moralli giren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, takımın son haftalardaki çıkışını ve ligin son şeklini beIN Sports’a değerlendirdi. Savunmaya önem veren bir teknik direktör olduğunu kaydeden Bulut, “Savunmayı iyi yapmıyorsanız, ofansif olarak ne kadar iyi olursanız olun sahadan istediğiniz puanla ayrılamıyorsunuz. Takımım ben geldikten sonra savunmada iyi işlere imza attı. 11 haftada 11 gol yedik. Eksikliklerimiz var. Daha detaylı şekilde çalışmamız lazım. Bunları Antalya kampında biraz daha derinleştireceğiz.” diye konuştu.

BATDAL VE PEKTEMEK GÜNDEMDE YOK!

Devre arasında yapılacak transferlerin önemine dikkat çeken Bulut, “Transfer konusunda uzun zamandan beri aynı şeyi söylüyorum; oyun kalitenizi yükseltmek istiyorsanız, oyuncu kalitenizi yükseltmeniz lazım. Yeni Malatyaspor’da TFF 1. Ligden gelen futbolcular var. 16 yeni transfer var. Her transfer edilen oyuncu uyum sağlayacak diye bir şey de yok. Maalesef sezon başında transfer edilen 1-2 arkadaşımız takıma iyi uyum sağlayamadı. Kendimizi biraz daha iyi yerde görmek istiyorsak transfer şart. Geldiğim günden beri Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek gibi oyuncuların isimleri sürekli geçiyor. Bu arkadaşlarımızla Başakşehir’de çalıştım. İkisi de çok kaliteli futbolcular. Ama bugüne kadar kendileriyle ilgili hiçbir girişimde bulunmadım.” İfadelerini kullandı.

HEDEFİM 24 PUANDI

Takımın başına geldiği günden beri hiçbir zaman ligden düşmemeye oynamak gibi endişesi olmadığını belirten Erol Bulut, “Hedefim 24 puanda bitirmekti istediğim puanları topladık mı? Evet 22 puandayız. Hakem hataları yaşanmasaydı bu hedefi yakalamış olurduk. İkinci yarıda yapacağımız transferlerle Yen Malatyaspor’u ligde kalmaktan ziyade biraz daha üst sıralara taşıma hedefim var. Yeni stadımızda taraftarlarımızla birlikte harika bir atmosfer yakaladık. Anadolu takımları geçmiş dönemlerde olduğu gibi artık büyük takımlara karşı çok fazla puan bırakmıyor. Onlarda iyi transferler yapıyor. İkinci yarı daha çetin geçecektir. Bunun böyle olması Türk futbolunun kalitesini de ortaya çıkaracaktır. Başkanımızla iletişimimiz gayet iyi, kendisi İstanbul’da olmasına rağmen haftada en az 2-3 defa telefonda görüşüyoruz. Transfer komitemiz çalışıyor. Almak istediğimiz futbolcuları onlarla sürekli paylaşıyoruz. Umuyorum Ocak ayının 3’ünde başlayacak olan Antalya kampına birkaç futbolcunun katılır.” şeklinde konuştu.

İLK 5 SIRA DEĞİŞMEZ

İkinci yarıda ligin daha da zorlaşacağını söyleyen Bulut, kimin şampiyon olacağı konusunda konuşmanın daha erken olduğunu ifade etti. Erol Bulut, “Ligin devre arasına girmemesini isterdim. Çünkü iyi bir gidişatımız var. Üst üste iki galibiyet aldık. Malatya taraftarı takımlarını desteklemeye devam etsin. Biz takım olarak iyiyiz. Sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Tabii bunun performans anlamında bir düşüşü olacaktır. O yönden ara verilmesi bizim için iyi oldu. Dinlenmiş halde ikinci yarıda tekrar iyi bir çıkış yakalayabiliriz. İyi başlayıp sezon sonuna kadar performansımızı iyi ayarlamamız gerekiyor. 7. haftadan itibaren fikstürümüz zorlaşıyor. Daha çok üstümüzdeki takımlarla mücadele edeceğiz. Şampiyonluk konusunda konuşmak bence erken bütün takımlar bir birine yakın. Üst sıralardaki takımların bir birleriyle arasında 5-6 puan fark var ve 3 puanlık sistemde 6 puan bana göre hiç bir şey değildir. Ama devre arasına ilk 5’te giren takımların sezon sonunda yine ilk 5’te olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ