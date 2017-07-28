Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı 1932 Malatyagücü dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna şu ana kadar 9 yeni ismi katan kırmızı beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor U21 takımında forma giyen Ömer Güleç’i transfer etti. 21 yaşındaki genç savunmacıyı renklerine bağlayan 1932 Malatyagücü’nde Sportif Direktör Aziz Yiğit, henüz tam olarak yeni sezon kadrosunu oluşturmadıklarını belirterek, “Transfer çalışmalarımız daha önce belirlediğimiz politikamız eşliğinde devam ediyor. Malatya genç oyuncularla tecrübeli oyuculardan karma bir takım kuracağız. Öncelikli olarak şehrimizin sporcularıyla anlaşacağız. Sonra gerek görürsek il dışından birkaç oyuncu alacağız. Ömer Güleç genç ve çıkışta olan bir kardeşimizdi, bizim gücümüze güç kattı" İfadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ