28 Temmuz 2017 Cuma

UYANIK OLACAĞIZ!

Savunmaya genç takviye

İnönü Üniversitesi’ni devraldıktan sonra Bölgesel Amatör Lig’e hızlı bir giriş yapan 1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor U21 takımının kaptanı Ömer Güleç’i kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:39
Savunmaya genç takviye

  Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı 1932 Malatyagücü dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna şu ana kadar 9 yeni ismi katan kırmızı beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor U21 takımında forma giyen Ömer Güleç’i transfer etti. 21 yaşındaki genç savunmacıyı renklerine bağlayan 1932 Malatyagücü’nde Sportif Direktör Aziz Yiğit, henüz tam olarak yeni sezon kadrosunu oluşturmadıklarını belirterek, “Transfer çalışmalarımız daha önce belirlediğimiz politikamız eşliğinde devam ediyor. Malatya genç oyuncularla tecrübeli oyuculardan karma bir takım kuracağız. Öncelikli olarak şehrimizin sporcularıyla anlaşacağız. Sonra gerek görürsek il dışından birkaç oyuncu alacağız. Ömer Güleç genç ve çıkışta olan bir kardeşimizdi, bizim gücümüze güç kattı" İfadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 27 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya