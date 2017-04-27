Takımın tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, “Tabi hepimizin söylediği gibi avantaj olarak birinci olsak da daha önümüzde 5 hafta var. Bu 1 hafta da söylüyorduk. Önemli olan bulunduğumuz konumu, 34 hafta sonunda lig bittiğinde de koruyabilmek. Bunun içinde çalışmalarımız sürüyor. Deplasmanda bir puan önemlidir ama bu deplasmandaki bir puanı anlamlandırmak adına içerideki maçı da kazanmalıyız. Ancak o zaman bu bir puanın anlamı ortaya çıkacaktır. Çalışmalarımızda o yönde. İnşallah ortaya koyacağımız performansımız var. Taraftarımızın desteği ile maç sonu gülen takım biz olacağız” dedi.

“AKLIMIZLA DUYGULARIMIZI BİRLEŞTİRMEMİZ LAZIM”

Yiğitcan, aşırı motivasyonun takım üzerinde oluşturacağı olumsuzluğa da dikkat çekerek, “Tabi Malatya’dan ayrılırken aslında hiçbirimiz Malatya dışında top oynamak istemiyorduk. Sonuçta burası bizim şehrimiz. Ait olduğumuz yer. Ancak sahanın durumu gayet kötüydü ve bizim için, top oynamaya çalışan bir takım için dezavantajdı. O yüzden böyle bir tercih yapıldı. O tercihin de isabetli ve hayırlı olduğunu gördük. Geçtiğimiz süreçte tabi oradaki statların Vodafone Arena olsun, Başakşehir olsun, atmosferleri muazzamdı yapılmış. İstanbul’daki, gurbetteki taraftarlarımız Malatya özleminden dolayı ayrıca Malatya’dan gelen taraftarlarımızla müthiş bir atmosferde top oynadık. Tabi bu takımın oyununa da yansıdı. Eskişehir maçında çok istekli ve arzulu durumdaydık. Bu düşünceler bizi maçta bazı yanlışlara itti. Fazla istemenin getirdiği yanlışlar umut ediyorum onların da üstesinden geliriz. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Onlar sezona başladığında ilk iki takım içinde olur deniliyordu. Bizim de play- off mücadelesi yapacağımız söyleniyordu. Ancak oluşan tablo ortada. Göztepe ilk 6 mücadelesi yapıyor, ancak yanlışım yoksa 3 puan farkları var. Onların da bir iki iddiası var. Zor bir maç olacak. Çok istemek zorundayız. Çok istiyoruz derken bu aklımızın önüne geçmeyecek bir istek olmalı. Arkadaşlarımıza söylüyorum, duygularımızı ortaya çıkartırken aklımızla duygularımızı birleştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI