Libya’daki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen futbolcu Ali Faruk Muhammed, Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcu olma hayalleri için ter döküyor. Ülkesinde 2011 Şubat’ında baş gösteren iç karışıklık nedeniyle çok sevdiği futboldan kopmak zorunda kalan Libyalı Ali Faruk Muhammed, ailesi ve ülkesini geride bırakıp geldiği Türkiye’de futbolculuk hayallerini gerçekleştirmek için Malatya’ya yerleşti.

ALT YAPI HOCALARINA ÖVGÜ!

1997 doğumlu Ali Faruk, transfer olduğu Yeni Malatyaspor alt yapısında kısa sürede yeteneğiyle takımın gözde futbolcusu olurken, profesyonel takım için de ismi geçmeye başladı. Libya’da futbol yaşantısını sürdüremediği için Türkiye’ye geldiğini ve Malatya’da güzel bir ortamda futbol oynadığını belirten genç forvet takımdaki hocaları Murat Uçkun ve Levent Doğandemir’in kendisiyle yakından ilgilendiklerini belirtti. Türkiye’de futbolcu olmak istediğini belirten Ali Faruk, “Malatyaspor U21 çok iyi bir takım. Takımın hepsi çok iyi. İnşallah bu hafta oynayacağımız Denizli maçını kazanırız. Takımımı çok seviyorum. Arkadaşlık ortamı çok iyi maşallah. Takımda en iyi arkadaşım hacı baba Eyüp” dedi.

HAYALİNDE BEŞİKTAŞ VAR!

Libya’da iç savaş olduğunu ve orada futbol oynayamadığı için Türkiye’ye geldiğini de belirten Ali Faruk, “Orada profesyonel takım vardı ama savaş olunca takım dağıldı. Futbol bitti. Orada savaş büyük problem. İnşallah burada Türkiye’de futbolculuk hayallerimi gerçekleştireceğim. Alime ve bütün akrabalarım Libya’da. Türkiye’de oturma iznim var ama oradaki savaştan kaçarak geldim. 2 sene önce savaş daha büyüktü ama şimdi daha az savaş var. Beşiktaş profesyonel ve büyük bir kulüp ama ben şimdi Malatyaspor’un başarısı için buradayım. İnşallah Malatyaspor’un A takımında oynamak istiyorum. İnşallah A takım bu sene şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI