Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası dün başladı. 30 Ağustos Çarşamba gününe kadar sürecek olan turnuvanın açılışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde bir tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ile diğer protokol üyeleri katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI CEMAL GÜRSEL TOY YAPTI

Açılış konuşmasını yapan Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, “Böylesine güzel bir organizasyonun 5.’sine ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İl temsilcisi olarak Türkiye’deki çeşitli etkinliklere, görevli hakem olarak gittiğimde görüyorum ki, Malatya’nın ismi çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Altın Kayısı Satranç Turnuvası’yla daha da yüksek seviyelere çıkacaktır.” İfadelerini kullandı.

TÜLAY: MALATYA ANADOLUYA AÇILAN KAPIDIR

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ise “Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu’nun en önemli faaliyetlerinden biridir. Ülkemizde şuana kadar 17 ilde bu tür turnuvalar yapıyoruz. Malatya’nın önemini vurgulamak gerekirse Malatya, Türkiye Satranç Federasyonu’nun bu anlam Anadolu’ya açılan bir kapısıdır. Böylesine büyük organizasyonlar yaparken elbette yerel yönetimlerin desteği olmadan bu başarıyı sağlamak mümkün değil. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsunlar satrança her türlü desteği veriyor ve birçok ilde kendileri örnek gösteriyoruz. Malatya artık satrançta Milli takımlara sporcu gönderebilecek konuma gelmiştir. 1. Lig’de yarışan spor kulübü var artık. Temeller atılmıştır bundan sonrasında üst seviyeler çıkmak daha kolay olacaktır.” Diye konuştu.

ÇAKIR: BU KADAR YARIŞMACIYI MALATYA’DA GÖRMEK MUTLUK VERİCİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise gerek yurtdışından gerekse il dışından gelen bütün konukları Malatya’da görmenin sevindirici olduğunu belirterek, “Tatil öncesinde 500 sporcumuzun hep bir arada geniş katılımla burada olması bizleri onurlandırdı. Sporcu isim listelerine baktığımda Rusya, Azerbaycan, İran, Ukrayna, Gürcistan, Macaristan, Kırgızistan, Özbekistan’dan gelen sporcularımız var. Bu katılım bizler için önemlidir. Bir yandan gençlerimizin spora ve satrança olan ilgisini hem zihin açılması anlamında, çocuklarımızın bireysel anlamda gelişmesi, fert olarak yetişmesi bakımından çok önemlidir. Uluslar arası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nı çok daha uluslar arası düzeyde iyi bir konuma gelmesi içinde elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

KABAN: GENÇLERİMİZİN ZEKA GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TURNUVA

Malatya Valisi Ali Kaban da bu tür etkinliklerin insanları birleştirdiğine dikkat çekerek, “Bu etkinlikler sonucundan insanlar bir birini tanır. İşte biz bugün burada bu üç kıstası bir arada bulunduran etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Özellikle bundan sonra bizlerin devamı olacak gençlerimizin ve çocuklarımızın zekalarının gelişmesiyle birlikte belli prensipler dahilinden ahlaklarının gelişmesi ve bu arada toplumlar arası bir kaynaşmanın oluşabilmesi açısından böylesi bir etkinlik büyük önem taşıyor. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda bu tip insanları bir araya getiren zeka geliştiren ve toplulukları bir arada tutan etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum.” Şeklinde konuştu.

































ÖMER ALİ DELİBAŞ