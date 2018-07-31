Satrançta geri sayım

Malatya’nın en prestijli sportif turnuvası olan Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın bu yıl altıncısı düzenlenecek. 50 bin TL ödüllü turnuva Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılacak. İsviçre sistemine göre 9 tur üzerinden oynanacak olan turnuvada; ELO kategoride 1700 ve üzeri ELO/UKD puanına sahip olan usta sporcular ile 1699 ve altı ELO/UKD puanına sahip olan yetenekli sporcular yarışacak. Turnuvada ayrıca 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı sporcularda yer alacak. TSF lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011ve önceki yıllarda doğan sporcularda 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na katılabilecek. Türkiye Satranç Federasyonu’nun en önemsediği turnuvalar arasında yer alan Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na, yabancı ülkelerden de yoğun bir katılım olması bekleniyor.