17 Mayıs 2017 Çarşamba

Satranç Turnuvası’nda geri sayım

Türkiye Satranç Federasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenecek olan 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası için geri sayım başladı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:09
Satranç Turnuvası’nda geri sayım

  20-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak organizasyon için son hazırlıklar yapılırken, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, turnuvaya bu yıl da büyük katılım beklediklerini söyledi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, yeni yapılan spor salonunda düzenlenecek satranç turnuvasının 4 kategoride gerçekleştirileceği belirtildi. Geçen yıl dördüncüsü yapılan turnuvaya 13 ülkeden 460 sporcunun katılmış, müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olmuştu. Büyük organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, beşincisini yapmaya hazırlandıkları turnuvanın önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti. Bu yıl da büyük bir katılım bekledikleri Altın Kayısı Satranç Turnuvasının kapsamlı bir organizasyon olduğunu belirten Toy, "Altın Kayısı Satranç Turnuvası kısa süre içerisinde büyük organizasyon haline geldi. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz satranç turnuvasına yine uluslararası katılımlar olacak. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen satranç oyuncuları turnuvamızda boy gösterecek. Turnuvamız 20 Ağustos'ta başlayacak ve 5 gün sürecek. İnşallah yine Malatya adına verimli bir organizasyon ortaya çıkarırız. Katılımcılara şimdiden başarı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.


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