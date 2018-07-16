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Satranç turnuvasına katılacaklar

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, satranç branşında kulüp olarak iyi bir noktada olduklarını söyledi. Satranç 1. Liginde 15-22 Temmuz tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek olan müsabakalarda sporcularına başarılar dileyen Sucu, geleceğe yönelik sporcu yetiştirme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini dile getirdi.

Satranç turnuvasına katılacaklar

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, satranç branşında kulüp olarak iyi bir noktada olduklarını söyledi. Satranç 1. Liginde 15-22 Temmuz tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek olan müsabakalarda sporcularına başarılar dileyen Sucu, geleceğe yönelik sporcu yetiştirme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini dile getirdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:54
Satranç turnuvasına katılacaklar

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, Türkiye Satranç 1.Liginde Malatya’yı temsil etmeye hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan satranç takımı, çalışmalarını tamamladı. Üst üste başarılı sezonlar geçiren satranç takımı, Konya’dan iyi bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Satranç Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 15-22 Temmuz tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek. Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilecek olan Türkiye 1. Ligi iyi bir yerde tamamlamayı hedefliyor. Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın desteğiyle satranç branşında büyük bir atılım yaptıklarını ifade etti. Yeşiltepe’de satranç sporcularının rahat bir ortamda çalışabilmeleri için semt konağında yer verildiğini anımsatan Sucu, çalışmaların devam ettiğini ve iyi bir takım oluşturduklarını anımsattı. Geleceğe yönelik sporcu yetiştirme çalışmalarını da titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Sucu, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen satranç şenliğinin de satranç sporuna olan ilgiyi artırdığını belirterek, satranç sporunun iyi bir gelişim içerisinde olduğunu dile getirdi. Dursun Cumali Sucu, 15-22 Temmuz tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek olan Satranç 1. Liginde sporculara başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporDursun Cumali SucuMalatyaBusabah
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