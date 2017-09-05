Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Malatya’da düzenlenen 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 30 Ağustos Çarşamba günü sona erdi.

Zevkli ve çekişmeli geçen turnuva sonunda, A kategorisinde Zhigalko Andrey, B kategorisinde Ünal Yusuf Evcim, 14 yaş ve altı kategorisinde Polat Ahmet Eren, 10 yaş ve altı kategorisinde Polat Ali Görkem, 8 yaş ve altı kategorisinde ise Güzel Eren rakiplerini yenerek birinci oldular. En iyi Türk sporcu, en iyi emektar sporcu, en iyi yerel sporcu, en iyi kadın sporcu, en iyi görme engelli sporcu kategorilerinin de yapıldığı turnuva sonunda dereceye girenlere toplamda 50 bin liralık ödül dağıtıldı.

Turnuva sonunda kategorilerde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Türkiye ve dış devletlerden 600 dolayında sporcunun katıldığı turnuvanın ödül törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye Satranç Turnuvası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Daire Başkanları, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.





ÇOK İYİ BİR TURNUVA OLDU

Tören sırasında kısa bir konuşma yapan Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, Malatya’da harika bir turnuva düzenlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. İmamoğlu, “Bir haftadır burada Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle harika günler geçiriyoruz. Çok güzel ve iyi bir ortamda, çok iyi bir turnuva oldu. Bizlere güzel ortamı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına özellikle teşekkür ediyoruz. Turnuva sırasında birçok veli ve sporculardan iyi görüş ve izlenimler aldık. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Seneye daha güzel bir turnuvayla burada olmayı diliyorum” dedi.

Törende daha sonra dereceye girenlere ödülleri törene katılanlar tarafından verilirken, turnuvaya katılan sporcu ve veliler, verilen destek ve sağlanan güzel ortamdan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi ile tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ