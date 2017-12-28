28 Aralık 2017 Perşembe

Satranç turnuvası ilgi gördü

Genç Yeşilay Topluluğu tarafından organize edilen güz dönemi satranç turnuvası geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:27
Satranç turnuvası ilgi gördü

  Adıyaman Üniversitesi Mediko Sosyal Binasında gerçekleştirilen ve farklı günlerde devam eden müsabakalarda hamlesine güvenen 40 yarışmacı kıyasıya yarıştı. İlk 10’a giren yarışmacılara satranç takımı, ilk 3’e giren yarışmacılara ise plaket ve çeşitli ödüllerin takdim edildiği turnuvada Muhammet Alpaslan, Bayram Doğan, Ferit Çelik, Mehmet Tokur, Mehmet Yalçın, İbrahim Halil Özdemir, Fuat Tosun, İsmail Gönenç, Tuğba Çavdar ve Mikail Bozkurt dereceye giren yarışmacılar oldu. Yarışmanın ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Harun Reşit Benli tarafından takdim edildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahSatranç Turnuvası

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