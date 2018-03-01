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SATRANÇ TURNUVALARI BAŞLIYOR!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Malatya İl Temsilciliği, Mart ve Nisan ayında yapılacak turnuvaları açıkladı.

SATRANÇ TURNUVALARI BAŞLIYOR!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Malatya İl Temsilciliği, Mart ve Nisan ayında yapılacak turnuvaları açıkladı.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 12:00
SATRANÇ TURNUVALARI BAŞLIYOR!

Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilecek olan turnuvalar kapsamında ilk satranç turnuvası 3-4 Mart tarihlerinde düzenlenecek. 3-4 Mart’ta Satranç Eğitim Merkezi’nde Vergi Haftası Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. 10-11 Mart tarihlerinde Yeşilay Haftası Satranç Turnuvasını yapacak olan Satranç Malatya İl Temsilciliği, 17-18 Mart tarihlerinde ise Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvasını gerçekleştirecek. İl temsilciliği, Mart ayında gerçekleştireceği 3 turnuvanın ardından 14-15 Nisan tarihlerinde 16 bin TL ödüllü 4.Ulusal Yeşilyurt Satranç Turnuvasını gerçekleştirecek.

Yeşilyurt Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan turnuva, 18 yaş altı, 16 yaş altı, 14 yaş altı, 12 yaş altı ve 10 yaş altında gerçekleştirilecek.Tüm kategorilerde 64 sporcunun yarışacağı 4. Ulusal Yeşilyurt Satranç Turnuvası, 6 tur üzerinde yapılacak. busabahmalatya.com 

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MALATYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜMalatyaMart Ve NisanTurnuva
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