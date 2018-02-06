SATRANÇ ŞAMPİYONASINDA 2 ÖNEMLİ BAŞARI

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 6 gün süren 2018 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Turnuvası aynı zamanda dünya tarihinin en büyük katılımaına sahip organizasyonu olma özelliğine sahip zira turnuvaya 2.700 sporcu ile 7 binin üzerinde katılım sağlandı.

Ceylanpınar Belediyesi Satranç kulübünden Muhammet Emin Arslan 12 yaş genel kategorisinde katılırken, İpek Aslı Yassıbağ 18 yaş bayanlarda mücadele etti. Muhammed Emin Arslan’ın yarıştığı kategoride 218 sporcu katılırken Arslan bu kategoride 3. İle eş puana sahip averaj farkıyla 12.sırada turnuvayı tamamlayıp Milli Takım Havuzuna katılamaya hak kazandı.

8 ULUSAL, 1 ULUSLAR ARASI

18 yaş bayanlarda mücadele eden İpek Aslı Yassıbağ ise kendi kategorisinde 6.sırada turnuvayı tamamlayarak aynı şekilde Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazandı. Konu ile iligli açıklama yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar Belediyesi Satranç kulübünün 7 ay içerisinde 223 kursiyere eğitim vererek başarılı kursiyerler arasında 23 profesyonel sporcu yetiştirdiğini dile getirdi. Sezon boyunca katılmış olduğu turnuvalardan (8 ulusal, 1 uluslararası) şampiyonluklar elde ederek derece ye giren satranç takımının adından sıkça söz ettirmis olduğunu, yeni satranç eğitim merkezinde eğitim verildiğini ifade eden Atilla, Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazanan Muhammed Emin Arslan ve İpek Aslı Yassıbağ tebrik etti. busabahmalatya.com