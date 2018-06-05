Sarı-kırmızılı genç oyuncu ilk 11’de

U20 Türkiye Milli Takımı, Maurice Revello Turnuvası 3. Maçında Portekiz’i 2-1 mağlup ederken, Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç 53 dakikada sahada görev yaptı. Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenen turnuvada Portekiz karşısına çıkan ay yıldızlı ekibimiz, rakibini 2-1 mağlup etti. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Barış Alıcı ve Kubilay Kanatsızkuş kaydederken Portekiz'in tek golünü penaltıdan Gomes attı. Yeni Malatyaspor’un genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç ilk on birde başladığı müsabakada 53 dakikada sahada kaldı. Eskihellaç, performansıyla hocasından geçer not alırken Yeni Malatyaspor’daki hocalarını da memnun etti. Portekiz'i mağlup ederek puanını 6'ya yükselten ay-yıldızlı ekip grubunu lider tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı. Grupta Kanada 5 puanla ikinci, Japonya 4 puanla üçüncü olurken, Portekiz ise bir puanla son sırada yer aldı. Türkiye yarı final maçını 6 Haziran Çarşamba günü oynayacak. Gruptaki diğer maçta ise Kanada ile Japonya 1-1 berabere kaldı.

busabahmalatya.com